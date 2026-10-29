Una nuova vita per lo storico "Corvo Rosso", il locale di via Giachino rinasce in veste industrial

Uno dei locali storici e di riferimento del quartiere Borgo Vittoria si prepara a riaprire i battenti, ma questa volta con un nuovo look e una nuova gestione. Stiamo parlando dell'ex birreria "Corvo Rosso" di via Errico Giachino 96, per oltre quarant'anni punto di riferimento della borgata prima della chiusura avvenuta a inizio anno. Una serranda abbassata che indubbiamente aveva fatto temere il peggio, prima dell'avvento di nuove figure imprenditoriali che hanno dato la spinta che garantirà - oggi pomeriggio alle 17 - l'inaugurazione dell'attività.

Eddy e Robert al comando

L'attività è stata completamente rilevata e ristrutturata da due giovani imprenditori torinesi, Eddy Farcas e Roby Ambrinos, già titolari de "La Mole Pub" di via San Domenico e del ristorante "Punto Mole". Giovani ma non certo sprovveduti.

Il locale torna a disposizione del pubblico in una veste completamente rinnovata, che sposa uno stile industrial moderno senza tuttavia cancellare la memoria del passato: all'interno sono stati infatti mantenuti e valorizzati alcuni dipinti d'epoca, tra cui l'iconico simbolo del corvo che ha accompagnato generazioni di clienti.

Un'offerta enogastronomica completa

Il nuovo locale, battezzato "La Mole Pub 2", si presenta con un'offerta ampia e strutturata per coprire diverse fasce della giornata. La proposta beverage vanta ben nove linee di birra alla spina affiancate da una selezione di cocktail, mentre il menù alla carta propone antipasti, primi, secondi e hamburger.

Tra le novità della nuova gestione c'è l'estensione dell'orario di apertura 7 giorni su 7, comprensivo della fascia del pranzo. Per i due soci, l'investimento rappresenta anche un segnale di fiducia verso Borgo Vittoria: la presenza di un'attività viva e frequentata viene vista come un presidio fondamentale per mantenere sicurezza negli spazi pubblici del quartiere.

"Ci tengo a fare i migliori auguri alla nuova gestione e ringraziare la vecchia per quanto fatto sul territorio in tutti questi anni" così il consigliere comunale del Pd, Simone Tosto.