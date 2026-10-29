Rossomando (Pd) attacca: "Contro Conticelli squadrismo social"

"Usare i social creando contenuti artefatti, distorcendo il contenuto di un intervento in aula e dando in pasto alla rete un esponente politico ha una definizione precisa: squadrismo. È quanto accaduto con l'intervento in Consiglio regionale di Nadia Conticelli con protagonisti alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Un comportamento inqualificabile, da cui sarebbe opportuno che il presidente Cirio prendesse le distanze. Per quanto riguarda gli autori di questo gesto ogni ulteriore valutazione politica sarebbe superflua, è opportuno, a questo punto, che ne rispondano nelle sedi opportune": lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.