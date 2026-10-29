Via Pasubio, il Consiglio comunale di Rivoli: "Agire subito, i cittadini non possono più aspettare"

"Il 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 di Rivoli ha 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐮𝐧𝐚𝐧𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ l’ordine del giorno da noi presentato insieme ai gruppi di maggioranza per affrontare la situazione degli alloggi ATC di via Pasubio 51, 53 e 55", sottolinea in una nota il Gruppo Consiliare del PD di Rivoli.

"Un atto importante che si inserisce nel solco delle richieste e delle iniziative che il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 Errigo porta avanti da tempo per sollecitare gli enti competenti e trovare soluzioni ai problemi delle famiglie che vivono in questi stabili. Durante la seduta abbiamo ascoltato la testimonianza di una rappresentante dei cittadini e il contributo della responsabile di zona del SUNIA. Voci che hanno riportato al centro del dibattito le preoccupazioni degli abitanti e la necessità di garantire condizioni abitative sicure e dignitose", prosegue la nota del Partito Democratico.

"Con questo ordine del giorno condividiamo e rafforziamo un percorso già avviato dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, chiedendo con ancora maggiore forza:

- verifiche tecniche e interventi risolutivi per garantire la sicurezza degli alloggi;

- un tavolo di confronto tra Comune, ATC Piemonte Centrale e Regione Piemonte, con il coinvolgimento degli assegnatari e delle organizzazioni sindacali;

- risorse adeguate, tempi certi e un programma chiaro dei lavori;

- soluzioni abitative temporanee dignitose per le famiglie che non potessero restare nelle proprie case in sicurezza.

Il voto unanime del Consiglio comunale conferma l’importanza di questa battaglia. Ora 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐀𝐓𝐂 𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞, introducendo risorse e interventi concreti.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno già sollevato la questione da tempo. Noi continueremo a sostenere questo impegno, dando voce ai cittadini e lavorando affinché alle segnalazioni seguano risposte definitive. 𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨. 𝐋𝐚 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨", conclude il Pd di Rivoli.