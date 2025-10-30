 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 30 ottobre 2025, 10:37

Furto d’auto vicino allo Stadium: rubata una Fiat Panda in corso Molise

Il proprietario lancia un appello su Facebook: “È una Fiat Panda bianca, targa FX847HC"

La Fiat Panda rubata

Un nuovo episodio di furto d’auto è stato segnalato nella serata di ieri, nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino, in corso Molise. A sparire è stata una Fiat Panda bianca targata FX847HC, sottratta a pochi passi dall’impianto sportivo dove era in corso la partita di calcio Juventus-Udinese.

Il proprietario ha lanciato l’appello sui social e alle testate locali chiedendo la collaborazione dei cittadini: "Se doveste notare una Panda bianca abbandonata o in sosta sospetta, controllate la targa e avvisate le forze dell’ordine".

L’episodio si aggiunge ai diversi casi di furti d’auto registrati negli ultimi due anni in periferia, spesso concentrati tra i quartieri Vallette, Madonna di Campagna e Barriera di Milano.

Le forze dell’ordine invitano chiunque noti la vettura o movimenti sospetti a contattare immediatamente il 112 e fornire tutte le informazioni utili al ritrovamento.

