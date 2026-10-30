Ireti e Iren Ambiente, nominati i due nuovi amministratori delegati: sono Gianluca Riu e Massimo Ferrari

A partire dal 1° novembre Massimo Ferrari e Gianluca Riu assumeranno la carica di Amministratore Delegato rispettivamente di Iren Ambiente, società del Gruppo Iren che coordina le attività della Business Unit Ambiente, e di IRETI, società capofiliera della Business Unit Reti.



Le nomine sono state deliberate dai rispettivi Organi Amministrativi, previa designazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo IREN S.p.A..

Massimo Ferrari, che subentra a Eugenio Bertolini come Amministratore Delegato di Iren Ambiente, ha maturato oltre venticinque anni di esperienza industriale e manageriale. Entrato in Studio Alfa – oggi Alfa Solutions - nel 2004, ne ha assunto nel tempo la Direzione Operativa, coordinando diverse aree di attività. All’interno del Gruppo Iren, ha ricoperto inoltre gli incarichi di Amministratore Delegato di Alfa Solutions e di Amministratore Delegato e Presidente di CIERRE. Da gennaio 2026 è stato Direttore Operations di Iren Ambiente.



Gianluca Riu, che subentra a Fabio Giuseppini come Amministratore Delegato di IRETI, vanta un percorso professionale ultratrentennale nel settore delle utilities. Entrato in AEM Torino nel 1994, ha ricoperto nel tempo diversi incarichi manageriali nel Gruppo Iren, principalmente negli ambiti distribuzione elettrica, teleriscaldamento e ambiente. Più di recente è stato Amministratore Delegato di AMIAT e successivamente, dal 2024 al 2026, Amministratore Delegato di EGEA Holding. Da gennaio 2026 è stato Direttore Operations di IRETI.

Il Gruppo IREN esprime il proprio ringraziamento a Fabio Giuseppini ed Eugenio Bertolini per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso dei rispettivi mandati e per il contributo apportato allo sviluppo e alla crescita delle società da loro guidate.

