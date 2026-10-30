Vuoi diventare agente di commercio: è in partenza un corso di 94 ore per costruire nuove opportunità professionali

Saper vendere significa soprattutto saper ascoltare, comprendere le esigenze delle persone, proporre soluzioni e costruire rapporti di fiducia: sono capacità importanti per qualsiasi azienda, soprattutto in un mercato dove le relazioni commerciali continuano ad avere un ruolo fondamentale.

Per chi desidera intraprendere questa professione, Ascomforma, l'agenzia formativa di Cuneo, propone un corso di 94 ore per diventare agente e rappresentante di commercio, un'opportunità rivolta sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo delle vendite sia a chi vuole dare una nuova direzione al proprio percorso lavorativo.

L'agente di commercio è una figura importante per le imprese perché si occupa di promuovere prodotti e servizi, cercare nuovi clienti, seguire quelli già acquisiti e sviluppare opportunità di business. Questo è un lavoro dinamico, fatto di incontri, trattative, organizzazione e capacità di comprendere le esigenze del mercato.

Il percorso formativo di Ascomforma nasce proprio con l'obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per affrontare questa attività con una preparazione adeguata. Durante le lezioni si parlerà di marketing, tecniche di vendita, comunicazione commerciale e gestione delle relazioni con i clienti. Spazio anche agli aspetti legislativi, contrattuali, amministrativi e previdenziali che caratterizzano la professione.

Le 94 ore di formazione saranno organizzate in orario serale, una scelta pensata per agevolare anche le persone che durante il giorno lavorano e desiderano dedicare parte del proprio tempo alla crescita professionale. Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Ascomforma, in via Avogadro 32 a Cuneo, con tre appuntamenti settimanali.

Al termine del percorso è previsto un esame finale che, una volta superato, permetterà di ottenere l'attestato di idoneità professionale, valido per il riconoscimento del requisito professionale necessario a esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio.

Il corso rappresenta quindi un'occasione interessante per chi vuole mettersi in gioco, valorizzare le proprie capacità comunicative e commerciali e costruire nuove prospettive di lavoro.

Le iscrizioni sono aperte e le lezioni avranno inizio dal 05/11/2026.

Per conoscere il programma completo, ricevere informazioni e iscriversi è possibile contattare Ascomforma al numero 377 0804976, scrivere a info@ascomforma.it oppure consultare il sito www.ascomforma.it.

Il testo ora accompagna il lettore dalla descrizione della professione fino alle informazioni pratiche sul corso, mantenendo un taglio giornalistico e promozionale equilibrato.