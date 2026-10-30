Scuola e lavoro, Rivoli si Orienta raddoppia e nasce Bussole

Due appuntamenti, due momenti diversi della vita scolastica, un unico obiettivo: aiutare ragazze e ragazzi a conoscere le istituzioni culturali della città e i percorsi formativi. Torna "Rivoli si Orienta", il progetto promosso dalla Città di Rivoli in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Obiettivo Orientamento Piemonte, con il supporto organizzativo di Motiva Cooperativa Sociale. L'edizione 2026 si articola in due giornate, sabato 14 e sabato 28 novembre, entrambe dalle 10 alle 16.

Il primo appuntamento, sabato 14 novembre, è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, alle prese con la scelta della scuola superiore. Gli spazi del Castello accoglieranno scuole e agenzie formative, offrendo l'occasione di conoscere indirizzi e percorsi, incontrare docenti e studenti e raccogliere informazioni utili per una decisione importante.

Gli studenti potranno muoversi tra le vie e le piazze della formazione, organizzate per aree tematiche: dalla Via della Scienza e della Tecnica alla Via delle Lettere e delle Scienze Sociali, fino alla Piazza delle Lingue e del Turismo e al Viale Steam. Un modo per esplorare le diverse proposte a partire dai propri interessi e dalle proprie attitudini, confrontando indirizzi di studio e opportunità.

Rivoli si Orienta non è soltanto un salone per conoscere le scuole e i percorsi di studio, ma un'occasione in cui il mondo della formazione dialoga con quello dell'arte e della cultura, grazie alla collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, istituzione culturale di levatura internazionale. Un incontro che amplia il significato stesso dell'orientamento e che, nella giornata del 14 novembre, si traduce anche nella possibilità di visitare il Museo.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 28 novembre con "Bussole: incontri, prove, scelte", una giornata dedicata agli studenti e alle studentesse frequentanti la scuola superiore che vogliono esplorare le possibilità per proseguire gli studi. Atenei, Scuole Superiori Universitarie, Istituti Tecnologici Superiori (ITS), istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), agenzie formative offriranno l'opportunità di conoscere percorsi e prospettive, anche al di fuori del Piemonte, ampliando lo sguardo sulle possibilità disponibili.

Dalle 10 alle 16, la visita agli stand sarà accompagnata da incontri e attività che permetteranno di approfondire temi scientifici e culturali attraverso esperienze diverse. Il Politecnico di Torino proporrà appuntamenti dedicati alla creatività nell'epoca dell'intelligenza artificiale e alla scoperta della chimica attraverso una tavola periodica interattiva, con elementi e prodotti rappresentativi da cui partire per approfondire temi come ambiente, plastiche, energia e altri.

L'Università degli Studi di Torino presenterà invece il docufilm PLA – Storia di una relazione, dedicato al rapporto quotidiano con la plastica, una materia onnipresente nelle nostre vite, tra utilità, conseguenze ambientali, riciclo e nuove prospettive legate alle bioplastiche. Alla proiezione seguirà un confronto con ricercatori e autori del film.

« Rivoli si orienta e Bussole tornano all'attenzione dei nostri ragazzi rivolesi e dei ragazzi che nel territorio più ampio vorranno accedere per vivere una giornata all'insegna della cultura, – spiega l'assessora all'Istruzione Lidia Zanette – orientandosi tra le vie dell'apprendimento e i campi della conoscenza in una prospettiva vocazionale che coniuga sogni e interessi con l'epistemologia dei saperi. Il format è esso stesso un'esperienza di apprendimento: muoversi verso il proprio futuro per interrogare se stessi e le discipline."

Sede: Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea, piazza Mafalda di Savoia 2, Rivoli. Informazioni: saloniorientamento@comune.rivoli.to.it

Le modalità di partecipazione e iscrizioni sul sito della Città di Rivoli: c'è tempo fino al 9 novembre per "Rivoli si orienta" mentre per "Bussole" la scadenza è il 16 novembre.