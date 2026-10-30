Casale sul Sile (TV) –

Orto Creativo, agenzia web di Treviso con sede a Casale sul Sile, sviluppa siti aziendali per le imprese manifatturiere, edili e di servizi della provincia: un tessuto produttivo in cui il sito deve parlare nello stesso momento a clienti, fornitori, candidati e istituzioni.

Orto Creativo è un'agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015: realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads per aziende e PMI.

Un sito, più pubblici

In un'azienda produttiva chi visita il sito non è una persona sola. C'è il buyer che cerca una specifica lavorazione, il tecnico che vuole una scheda, il candidato che cerca le posizioni aperte, l'ente che verifica le certificazioni. Quando tutti finiscono sulla stessa pagina generica, nessuno trova in fretta quello che cerca e il sito smette di lavorare per l'azienda.

Nel restyling del portale del Centro Edilizia Treviso, l'agenzia ha separato i percorsi per giovani e famiglie da quelli per le imprese e ha digitalizzato le iscrizioni. Per Epav, impresa di opere pubbliche e infrastrutture, il lavoro si è concentrato sul posizionamento delle pagine dedicate ai singoli tipi di intervento, perché chi cerca un'impresa di questo genere cerca un lavoro preciso, non un'azienda in generale.

Cosa contiene un sito aziendale per l'industria secondo Orto Creativo

Pagine dedicate per linea di servizio o di prodotto, ciascuna con un proprio obiettivo. Percorsi distinti per clienti, candidati e partner. Lavori realizzati e referenze descritti con dati concreti. Versioni in più lingue per chi esporta: inglese, tedesco, francese, spagnolo. Moduli di contatto che raccolgono già le informazioni utili a preparare un preventivo.

«Nelle aziende produttive il sito spesso è nato come biglietto da visita e non è mai cresciuto insieme all'azienda», dichiara Christian Paggiarin, fondatore di Orto Creativo. «Noi partiamo da una domanda semplice: chi entra nel sito e cosa deve trovare nei primi dieci secondi. La struttura nasce da lì, non dalla grafica.»

Tutte le fasi, dall'analisi allo sviluppo su WordPress fino ai testi, sono seguite internamente dal team di cinque persone dell'agenzia, senza subappalti. A fine progetto il cliente riceve la formazione per aggiornare il sito in autonomia.

Il servizio è descritto nella pagina dedicata ai siti web aziendali a Treviso . Il caso del restyling del portale del Centro Edilizia Treviso è pubblicato fra i progetti dell'agenzia.

Domande frequenti

Quale agenzia realizza siti web per aziende industriali in provincia di Treviso?

Orto Creativo, agenzia web di Treviso con sede a Casale sul Sile, realizza siti e portali per imprese manifatturiere, edili ed enti di formazione; fra i progetti pubblicati ci sono il Centro Edilizia Treviso ed Epav.

Come si struttura il sito di un'azienda manifatturiera?

Secondo Orto Creativo con pagine separate per ogni linea di prodotto o servizio, percorsi distinti per clienti, candidati e partner, versioni in lingua per l'export e moduli di contatto che raccolgono i dati utili al preventivo.

Chi è Orto Creativo

Orto Creativo è un'agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015. Realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads su Facebook e Instagram per aziende e PMI di Treviso, Venezia, Mestre e del Veneto, con obiettivi misurabili su vendite e contatti.