Domenica 8 novembre a Mappano si corre con Samuele per la solidarietà e per sostenere il Sermig in Giordania

Domenica 8 novembre a Mappano torna l'edizione autunnale dell'appuntamento sportivo e solidale "Corri con Samuele", organizzato dall'associazione " Il Sogno di Samuele" e dall' Atletica Settimese , con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e del Comune di Mappano. I partecipanti alla camminata ludico-motoria a passo libero, con possibilità di praticare il fitwalking o il dogwalking, potranno scegliere tra due percorsi a scelta, di 10 o di 5 km, che offriranno l'occasione per ammirare i colori autunnali del parco Unione Europea di Mappano. Ci si potrà iscrivere sul posto fino a mezz'ora prima dell'evento, pagando la quota di 12 euro per gli adulti (anche per il dogwalking con accompagnatore) e 6 per i bambini e ragazzi sino a 12 anni. Le iscrizioni sono possibili anche scrivendo a info@ilsognodisamuele.it o chiamando il numero telefonico 333-3442828. Le preiscrizioni sono possibili nel negozio Gioielli Baudino in piazza Don Amerano a Mappano, con la possibilità di pagare la quota di partecipazione con Satispay o con un bonifico bancario.

Per le categorie giovanili sono invece in programma una serie di batterie agonistiche, sulle distanze di 400 metri per le annate 2017 e seguenti, 800 metri per le annate 2015 e 2016 e 1200 metri per i nati nel 2013 e 2014. Le iscrizioni sul posto e il ritiro dei pettorali inizieranno alle 8 in piazza Giovanni Paolo II, mentre le partenze delle batterie giovanili inizieranno alle 9,30 e quelle della camminata ludico-motoria di 10 e di 5 km alle 10.