Carmagnola si prepara a celebrare la Festa di San Martino

Nel fine settimana più vicino all'11 novembre, Carmagnola rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa di San Martino, una ricorrenza dalle radici antiche, legata alla cultura popolare e al mondo contadino, che da alcuni anni viene celebrata in città attraverso una giornata ricca di iniziative dedicate alla cultura, alle tradizioni e all'intrattenimento.

Domenica 8 novembre 2026, il centro storico e alcuni luoghi culturali di Carmagnola ospiteranno un articolato programma di appuntamenti gratuiti rivolti a cittadini e visitatori di tutte le età.

Tutte le iniziative sono gratuite e hanno l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale cittadino, rafforzare l'attrattività turistica del territorio e promuovere le attività commerciali e ricettive locali. La manifestazione proporrà un percorso tra letteratura, storia, musica, fotografia, attività creative e divertimento per le famiglie, affiancando alle iniziative culturali momenti di festa e convivialità legati alle tradizioni popolari.

Durante l'intera giornata, via Valobra ospiterà Portici da Leggere, la mostra mercato del libro che, dalle ore 9:00 alle 17:30, offrirà agli appassionati di lettura l'occasione di curiosare tra libri e pubblicazioni di diversi generi. Parallelamente, dalle ore 8:00 alle 17:30, in piazza Martiri e corso Matteotti si svolgerà il tradizionale Mercantico dell'Antiquariato, appuntamento dedicato agli oggetti del passato e al collezionismo.

Sempre in via Valobra, dalle ore 11:00 alle 17:30, sarà possibile partecipare al laboratorio di stampa artigianale "Serigrafia e calcografia, dalla matrice all'impronta", un'esperienza dedicata alla scoperta delle tecniche tradizionali di stampa artistica. Nello stesso orario, grandi e piccoli potranno divertirsi con "I giochi di Joj", uno spazio ludico con giochi in legno e una pista di go-kart a pedali.

Tra le proposte dedicate alla conoscenza della storia e del patrimonio cittadino figurano le visite alla Chiesa di San Giovanni Decollato, in piazza Garavella, a cura della Confraternita della Misericordia. Le visite sono previste alle ore alle 11.00, 15.00 e 16.30, offrendo l'opportunità di scoprire un luogo legato alla storia religiosa e culturale di Carmagnola.

Piazza Sant'Agostino sarà uno dei principali luoghi di festa del pomeriggio.

Alle ore 14:30 è previsto il saluto dell'Amministrazione comunale, seguito dalla tradizionale castagnata in costume "La Brusatà", realizzata con la partecipazione della Pro Loco di Villar Focchiardo. La distribuzione delle caldarroste sarà gratuita, fino a esaurimento scorte, in un momento di convivialità che richiama le antiche usanze autunnali.

Alle ore 15:00, sempre in piazza Sant'Agostino, sarà protagonista la musica con il concerto del Trio Illogico, che proporrà un repertorio di musica italiana caratterizzato da ironia, poesia e ritmo, con arrangiamenti in chiave acustica e personale di brani di Vinicio Capossela, Paolo Conte, Sergio Caputo e Fred Buscaglione, oltre ad alcuni brani inediti.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e alla sensibilizzazione verso il rispetto degli animali.

Alle ore 15:00, in via Valobra nella zona di San Rocco, andrà in scena "Il Lupo e Cappuccetto Rosso: una LAV Story per spiegare cos'è successo realmente quel giorno nel bosco", un'iniziativa proposta da LAV, in collaborazione con Essenzadanza e Gruppo Teatro Carmagnola.

Attraverso letture animate, momenti teatrali e coreografie, la celebre fiaba sarà reinterpretata per favorire nei più piccoli un approccio empatico nei confronti degli animali. Gli attori del Gruppo Teatro Carmagnola si alterneranno nel racconto, mentre le danzatrici di Essenzadanza animeranno i diversi personaggi e mostreranno immagini della vicenda. I bambini saranno inoltre coinvolti in un laboratorio creativo per realizzare piccoli manufatti in cartoncino raffiguranti il lupo, utilizzando un percorso narrativo basato su testi e immagini forniti dall'Area Scuola della sede nazionale LAV.

La Biblioteca Civica Rayneri-Berti ospiterà due appuntamenti dedicati alla letteratura e alla storia.

Alle ore 15:00 si terrà la presentazione di "Nell'ombra della luce. Racconti fantastici della pianura piemontese", con un confronto tra gli autori Mario Bergamo, Sergio Bergese, Carlotta Cagliero, Enrico Camoletto, Anna Maria Di Leo, Luca Fassini e Barbara Fenu. L'incontro offrirà l'occasione di conoscere il volume attraverso un dialogo tra i sette autori.

Alle ore 16:00 sarà invece la volta di "Andavamo per mare. Scoperte, naufragi e sogni dei naviganti italiani", un incontro con il giornalista e storico Marco Valle, ricercatore inquieto e viaggiatore curioso. L'appuntamento, a cura dell'O.d.V. I Delfini e del Museo Civico Navale, proporrà un percorso tra scoperte, naufragi e sogni dei naviganti italiani.

Anche la fotografia avrà un ruolo importante nel programma della manifestazione.

Dalle ore 9:00 alle 18:00, presso il Salone Antichi Bastioni, in piazza Antichi Bastioni, il Circolo Fotografico La Fonte di Carmagnola proporrà la mostra fotografica "Spazio libri a Carmagnola" e l'estemporanea di fotografia "S. Martino Photolife". Le iscrizioni all'estemporanea saranno aperte dalle ore 9:00 alle 11:00, mentre le premiazioni si svolgeranno alle ore 18:00.

Il Sindaco Ivana Gaveglio e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessandro Cammarata dichiarano: “La Festa di San Martino è un appuntamento che permette di riscoprire e condividere le tradizioni del nostro territorio, attraverso una giornata che intreccia cultura, storia, musica, creatività e intrattenimento. Il programma di quest’anno offre numerose occasioni di incontro e partecipazione, con proposte rivolte a tutte le età, valorizzando gli spazi del centro storico e invitando cittadini e visitatori a vivere la città e a conoscerne il patrimonio culturale. La manifestazione rappresenta inoltre un’importante opportunità per promuovere Carmagnola e le sue attività commerciali. Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni, ai volontari e alle realtà coinvolte nell’organizzazione delle iniziative, il cui impegno contribuisce ogni anno alla riuscita di questa giornata di festa e condivisione”.