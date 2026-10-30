Identità, diritti, genere: a Grugliasco nasce "Intersezioni"

Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 15, si terrà a Grugliasco la prima edizione di "InterSezioni", un evento diffuso dedicato ai temi dell'identità, dei diritti e del genere.

L'iniziativa è concepita come uno spazio aperto di confronto, scoperta e partecipazione attiva, dove le differenze si incontrano e nuove prospettive prendono forma. Le numerose attività in programma si snoderanno in modo dinamico tra i diversi spazi storici del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31: la Nave, Villa Boriglione e lo Chalet Allemand.

Il ricco programma della giornata prevede incontri, laboratori, giochi e performance di Agit-prop, accanto a momenti dedicati all'arte, alla danza e alla creatività. Le proposte sono state pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, con attività dedicate a tutte le età, a partire dalla prima infanzia (0+ anni). Nel corso del pomeriggio, inoltre, è prevista la presentazione del libro "La riparazione. Donne che rammendano il mondo" alla presenza dell'autrice, la storica e saggista Marcella Filippa.

«Una città è davvero inclusiva quando riconosce le differenze, contrasta le disuguaglianze e garantisce a tutte le persone pari dignità, diritti e possibilità di partecipazione. Per farlo, è necessario adottare uno sguardo intersezionale, capace di riconoscere come le discriminazioni di genere si intreccino con altre forme di oppressione ed esclusione, legate, tra le altre cose, all'origine, alla disabilità, all'età e alla condizione sociale – commenta l'assessora alla Cultura e Associazioni e Attuazione delle Politiche di Genere Anastasia Rita Guarna - Non si tratta soltanto di riconoscere le fragilità, ma di rimuovere le barriere, mettere in discussione gli stereotipi e trasformare le condizioni che producono disuguaglianze».

L'iniziativa è promossa dal Comune di Grugliasco, in stretta collaborazione con la Società Le Serre e la Biblioteca civica "Pablo Neruda". Fondamentale per la realizzazione del progetto è la partecipazione di numerose realtà associative del territorio: Agedo Torino, AgorArt, Aletheia, Anpi, Corpo musicale e majorettes di Grugliasco, Donne ai ferri corti, New Danceland, Pro Loco Grugliasco, Sezione Aurea, SNOQ Zona Ovest Grugliasco e Viartisti Teatro.

«Come amministrazione, abbiamo la responsabilità di costruire spazi pubblici in cui ogni persona possa sentirsi legittimata a esserci, esprimersi e partecipare – sottolinea Guarna – È questo il senso della giornata: creare occasioni di incontro, dare spazio alle voci e alle esperienze plurali della nostra comunità e rafforzare le reti tra istituzioni e realtà territoriali. Perché una società più giusta si costruisce insieme, riconoscendo le differenze non come un ostacolo, ma come una ricchezza da cui partire per cambiare il presente e orientare il futuro».

IL PROGRAMMA

ENTRATA PARCO CULTURALE LE SERRE

H 15.00-15.30

Libertà a tempo di Carrà

A cura della Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco

VILLA BORIGLIONE – STANZA 1

H 15.30-16.30 Talk

Corpo e sessualità femminile

A cura di ALETHEIA

H 16.45-17.45 Talk

Costruire la propria identità tra società, famiglia e linguaggi artistici

A cura di ALETHEIA e AGEDO

VILLA BORIGLIONE – STANZA 2 (ingresso dal retro)

H 15.20-16.50 Conferenza

I consultori: conoscere il passato, riflettere sul presente, immaginare il futuro

A cura di ANPI

H 17.00-18.00

Insieme contro la Violenza di Genere. Cosa posso fare IO?

A cura di SNOQ

CHALET ALLEMAND

H 16.00-18.00 Laboratorio teatrale

Corpi in gioco contro il pregiudizio

A cura di VIARTISTI

LA NAVE

H 15.45-18.00 Opera collettiva

Artistә per un giorno

A cura di SEZIONE AUREA con AGORART

H 16.00-17.00 Gioco e libri

Uguali per Costituzione (da 6 anni)

A cura di ANPI

H 16.00-18.00

Urban Knit, il Giardino delle Madri Costituenti

A cura di Pro Loco Grugliasco

H 16.30-17.30

Danza al femminile

A cura di New Danceland

H 17.00-18.00

Juliàn è una sirena (da 0 a 6 anni)

Racconto animato a cura di Pix Pax Pox

H 18.15-19.00 Presentazione libro

La riparazione. Donne che rammendano il mondo

di Marcella Filippa

H 19.15-19.30

Chiusura e saluti istituzionali

PARCO CULTURALE LE SERRE

Agit Prop

A cura di Viartisti con Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco

L'ingresso a "InterSezioni" è libero fino a esaurimento posti.