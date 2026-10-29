Match point Mondiale, il probabile titolo di Kimi Antonelli si vive al Mauto

Il Mondiale di Formula 1 potrebbe decidersi già domenica 1° novembre, in occasione del Gran Premio di Città del Messico. Dopo la vittoria di Austin, Andrea Kimi Antonelli arriva al Gran Premio del Messico a un passo dal suo primo titolo mondiale. Per diventare Campione del Mondo gli basteranno due punti, ma potrebbe conquistare il titolo anche senza andare a punti, se né George Russell né Lewis Hamilton dovessero vincere la gara. Sarebbe un risultato storico per il motorsport italiano: l'Italia attende un Campione del Mondo di Formula 1 da 73 anni, dall'ultimo titolo conquistato da Alberto Ascari nel 1953.

Per condividere con il pubblico l'emozione di questo possibile traguardo, il MAUTO – Museo Nazionale dell'Automobile prevede due prolungamenti orari per seguire in diretta, nella Piazza del Museo, le gare conclusive della stagione.

Il primo appuntamento è domenica 1° novembre, con una serata speciale che prevede il prolungamento straordinario dell'apertura del Museo fino alle ore 21 - anziché le consuete 19 - con ultimo ingresso alle ore 20. Presentando la prenotazione alla proiezione del Gran Premio sarà possibile visitare la collezione permanente e le mostre temporanee con una tariffa ridotta.

Alle ore 21, la Piazza del MAUTO si trasformerà in un punto di ritrovo per tutti gli appassionati, che potranno seguire insieme, su grande schermo, il Gran Premio di Città del Messico e sostenere Kimi Antonelli nella corsa verso un titolo che potrebbe segnare una nuova pagina nella storia dell'automobilismo italiano. Durante la serata, la Caffetteria del Museo resterà aperta con birre, panini e aperitivi da gustare durante la gara.

La proiezione è gratuita, previa prenotazione

Biglietto ridotto per visitare mostre e Museo

L'apertura straordinaria, organizzata anche in occasione della Torino Art Week, offrirà ai visitatori più tempo per scoprire le tre mostre appena inaugurate: SERIE LIMITATA. Paesaggi mobili in fotografia, GERALD LAING. FULL SPEED e CONVERGENZE 2026. Tre progetti espositivi che esplorano il dialogo tra arte contemporanea e cultura dell'automobile, attraverso la fotografia, le arti visive e nuove prospettive sull'immaginario della mobilità. Un'occasione per approfondire il rinnovato percorso espositivo del Museo e vivere i suoi spazi anche nelle ore serali.

IL MONDIALE CONTINUA AL MAUTO

Dopo il Messico, il MAUTO continuerà ad accogliere gli appassionati per seguire insieme le ultime gare del Campionato del Mondo di Formula 1, con altri tre appuntamenti nella Piazza del Museo:

Domenica 8 novembre, ore 18: Gran Premio di São Paulo.

Gran Premio di São Paulo. Domenica 29 novembre, ore 17: Gran Premio del Qatar, in collaborazione con Petronas.

Gran Premio del Qatar, in collaborazione con Petronas. Domenica 6 dicembre, ore 14: Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento conclusivo della stagione 2026.

Tutte le proiezioni saranno gratuite, previa prenotazione.

Con questa iniziativa, il MAUTO rinnova il proprio ruolo di luogo di incontro e partecipazione, dove la storia dell'automobile e le emozioni del motorsport contemporaneo si intrecciano in un'esperienza da vivere e condividere.