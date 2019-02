Ti seguirò ovunque giocherai non è solo, come afferma Luca Beatrice nell’Introduzione del libro omonimo, l’incipit di un inno curvaiolo. È un modo di essere che annulla qualsiasi differenza, quando si è trascinati dal fattore J.

Come quella di Paolo Cinati, juventino doc della Valtellina, il cui domicilio e l’amore per quei colori unici lo relegano a essere perennemente in trasferta. Il destino che accomuna migliaia di tifosi bianconeri, esuli in Patria.