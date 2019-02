"Dove c'è acqua c'è vita", ecco il progetto di Imagine to Help con i ragazzi del Pininfarina di Moncalieri

Si chiama " Dove c'è acqua c'è vita " il progetto che la Onlus Imagine To Help ha realizzato con i ragazzi dell ’Istituto Pininfarina di Moncalieri , tra i primi a essere ospitati presso il laboratorio “ Fabb4pO@Edu.Pininfarina ", inaugurato ufficialmente oggi presso la scuola alle porte di Torino. Un'iniziativa talmente riuscita da meritare il terzo posto - al recente salone di A&T ospitato all'Oval del Lingotto - nella categoria scuole superiori del Premio Innovazione 4.0 in ambito industriale.

“Dove c'è acqua c'è vita" (Giovani, tecnologia e innovazione al servizio della solidarietà è il nome completo) è un progetto di alternanza scuola-lavoro che coinvolge 30 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale in un percorso di formazione professionale sulla progettazione di pozzi per acqua mediante l’utilizzo di procedure innovative. La formazione, oltre a sviluppare capacità tecniche, ha lo scopo di avvicinare gli studenti al mondo della solidarietà sociale proiettandoli in una dimensione internazionale di cooperazione allo sviluppo. Il gruppo coinvolto è suddiviso tra Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia per la scelta dei sistemi di pompaggio e pannelli solari, Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie per la depurazione, il trattamento acque e formazione alla popolazione che farà uso del pozzo, Indirizzo informatica e telecomunicazioni per la creazione di app, sito Internet e attività di marketing e gestionalia della strumentazione, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica per il sistema di monitoraggio del pozzo in remoto.