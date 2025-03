Un servizio di supporto psicologico gratuito in Circoscrizione 3

Da questo mese la Circoscrizione 3 di Torino offrirà una delle sue sale per un nuovo servizio di supporto psicologico, all’interno del progetto “Psicologia nelle Cure Primarie”, promosso dalla Struttura Complessa di Psicologia Aziendale dell’Asl Città di Torino.

L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo, rivolti a coloro che stanno affrontando le prime fasi di disagio psicologico. I medici di Medicina Generale, in collaborazione con gli psicologi, valuteranno i pazienti e li indirizzeranno verso il servizio, per garantire un intervento tempestivo e gratuito.

Questo progetto mira a rendere accessibile il supporto psicologico a tutta la popolazione, con particolare attenzione a coloro che attraversano momenti di crisi, come lutti, difficoltà lavorative, malattie croniche o separazioni. Il servizio sarà decentrato, per rispondere meglio alle esigenze locali, e avrà sede in Corso Peschiera 193, negli stessi locali della Circoscrizione 3, per una maggiore comodità e vicinanza ai cittadini.

In cosa consiste

Il servizio consiste in un ciclo di colloqui psicologici clinici e percorsi di psicoterapia individuali e di gruppo volti a intervenire nelle fasi iniziali del disagio in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale che si fanno caricano di valutare la situazione del paziente e compilare un’impegnativa indirizzata alla struttura complessa di psicologia aziendale.

Locali decentrati

Nell’estate del 2024, a seguito della richiesta dell'Asl di avere a disposizione un locale della circoscrizione "abbiamo avviato la procedura per l’individuazione di un locale, compreso nell’immobile di corso Peschiera 193, presso la sede della Circoscrizione 3, da mettere a disposizione a titolo gratuito" così il coordinatore alla Sanità, Alberto Pilloni.

Obiettivo della “psicologia delle cure primarie” è stimolare il benessere e la salute attraverso il coinvolgimento attivo e diretto dei cittadini nel percorso di cura, potenziando la capacità di resilienza, promuovendo competenze di vita, maggiore autoregolazione e maggiore consapevolezza delle risorse.

Le caratteristiche

Le caratteristiche della presa in carico a livello di Cure Primarie sono: intervenire in una fase del disagio iniziale, garantire a tutta la popolazione un tempestivo accesso a uno psicologo, avviare una metodologia di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale, sviluppare a livello di assistenza primaria sensibilità psicologica.

Il servizio dell’Asl si affianca alla rete di sportelli psicologici del III settore patrocinati, promossi e sostenuti dalla Circoscrizione 3 per venire incontro alle tante forme di disagio emotivo e psicologico che si sono sempre più diffusi in un quadro di precarietà sociale e di difficoltà economiche e relazionali che il Covid sembra avere ulteriormente accentuato.