Barreca, Adinolfo, Bagnaia: tre torinesi in vetta allo sport nazionale

È un momento d'oro per lo sport a Torino e provincia. Nonostante le prestazioni in Europa, Juventus e Torino stanno conducendo una stagione che va oltre le aspettative e i piemontesi dello sci stanno ottenendo grandissimi risultati in Coppa del Mondo. Ma le grandi prestazioni non si fermano al rettangolo verde o alle piste innevate. Ci sono altri talenti torinesi che stanno facendo parlare di sé a suon di grandi risultati. I loro nomi? Antonio Barreca, Alessandro Adinolfo e Francesco “Pecco” Bagnaia. Andiamo a conoscerli meglio.

Antonio Barreca, laterale di difesa nato a Torino nel 1995, è uno dei migliori talenti usciti dal vivaio Granata negli ultimi anni. Esploso con la Primavera con cui raggiunge le finali nazionali nel 2013/2014, il piemontese esordisce nel calcio professionistico in Serie B con il Cittadella, squadra a cui la società di Cairo lo affida per farsi le ossa.

Sotto la guida del tecnico Foscarini, Barreca brucia le tappe: verrà subito promosso tra i titolari e giocherà la bellezza di 38 partite. Non male per un esordiente tra i “grandi”. Una grande stagione che gli varrà il passaggio a una delle squadre top della Serie B: il Cagliari. In maglia rossoblù il torinese risulterà fondamentale negli schemi di Rastelli e contribuirà con 17 presenze al ritorno in A degli isolani.

È il momento di tornare alla casa base per giocarsi le proprie chance. Il primo a credere in lui è Mihajlovic che a settembre 2016 lo mette in campo per sostituire Molinaro. Sarà solo l'inizio di una stagione indimenticabile in cui il ragazzo di Torino scenderà in campo ben 28 volte, quasi sempre da titolare. E intanto i grandi club europei iniziano a seguire con attenzione le sue prestazioni.

L'occasione di tentare l'esperienza all'estero gliela dà un top team come il Monaco. Inserito nel mercato di luglio 2018 nello scambio alla pari con Soualiho Meïté, Barreca firma un contratto di cinque anni con i monegaschi ed esordisce da titolare in Ligue 1 nella gara contro il Nantes valida per la prima giornata di campionato. Il 31 gennaio 2019, dopo sette partite nel campionato francese, viene ingaggiato in prestito dal Newcastle fino al termine della stagione.

Tra i primi 200 giocatori più vincenti della storia del poker sportivo italiano c'è anche un ragazzo di Torino. Il suo nome è Alessandro Adinolfo e la sua carriera ha visto il periodo di massimo splendore a cavallo tra il 2015 e il 2016.

Dopo i primi approcci amatoriali (in cui non mancano comunque risultati e piazzamenti di rilievo), Adinolfo decide di tentare la strada del professionismo: una scelta che pagherà e che lo porterà, nel 2010, a trionfare in un side event dell'IPT di Sanremo, il vero e proprio campionato nazionale di poker sportivo.

Trascorsi due anni dedicati allo studio e all'approfondimento della disciplina, il talento del piemontese esplode nel 2013: prima si piazza terzo a maggio nel Bounty Turbo dell'Ipt 4 di Sanremo per poi agguantare il sesto posto assoluto nel Main Event delle ISOP, le Italian Series of Poker.

Ma l'ascesa non è ancora finita: il 2014 è infatti l'anno dell'esordio europeo nel circuito EPT. Quello successivo sarà quello del maggior successo in carriera: la vittoria nel Main Event IPT di Saint Vincent. Un successo che rende la parabola pokeristica di Adinolfo molto simile a quella di Ramon Colillas, trionfatore nel PSPC di gennaio 2019, uno dei tornei più importanti al mondo. Partito dalla vittoria del CEP (l'omologo iberico del nostro IPT), lo spagnolo ha stupito tutti nel corso della rassegna delle Bahamas battendo alcuni dei professionisti più quotati al mondo. E la speranza del mondo sportivo italiano è che il torinese possa raggiungere quel livello.

Dopo il trionfo del 2015 la bacheca di Adinolfo si è arricchita ulteriormente: per lui sono arrivati due piazzamenti a premi in due tappe dell'Only The Barracudas di Campione d'Italia, un ottavo posto nel Main e una vittoria nel torneo 20 No Limit Hold'em del The Dark Side of the Week.

Più che un talento emergente, Francesco Bagnaia è una delle realtà più importanti del motociclismo italiano. “Pecco” è sempre stato un fenomeno di precocità: i suoi primi successi arrivano infatti nelle minimoto e nel MiniGp con cui ottiene anche un titolo europeo. È però l'esperienza nel campionato spagnolo di velocità che gli apre le porte del Motomondiale.

L'esordio nella massima categoria motoristica arriva in moto 3 con la FTR M313 del San Carlo Team Italia. Dopo una prima stagione di apprendistato, Bagnaia passa allo SKY Racing Team VR46 con cui ottiene i suoi primi punti mondiali e termina il campionato al sedicesimo posto assoluto.

La svolta arriva però nel 2015 con il passaggio al Mapfre Team Mahindra. Con la nuova squadra Pecco conquista il suo primo podio, un terzo posto nel Gp di Francia: sarà il primo di una lunghissima serie. Nel 2016 farà ancora meglio. A fine stagione i podi saranno ben sei con la perla delle prime due vittorie, ad Assen e nel Gp della Malesia: risultati che lo porteranno al quarto posto assoluto nella classifica piloti finale.

Nel 2017 il passaggio in Moto 2, ancora una volta con SKY Racing Team VR46. Il primo anno si concluderà con il quinto posto nel mondiale piloti. Il secondo, il 2018, porterà in dote un grandissimo titolo mondiale, frutto di otto vittorie e di una costanza di rendimento stellare.

E ora una nuova sfida: lo sbarco in sella alla Ducati del Team Pramac Racing in MotoGP per il biennio 2019-2020.