Lotta contro le leucemie, AIL Torino vuole aiutare più pazienti e famiglie. Appendino: "Città disponibile"

1.640 pernottamenti gratuiti per i pazienti onco-ematologi e le loro famiglie, 680 trasporti in day hospital per terapie, 250 visite in assistenza domiciliare pediatrica per il Regina Margherita, 52 pazienti ospitati nella casa di via Nizza 24. Sono questi alcuni dei numeri dell'attività di AIL Torino, illustrati in occasione della 14esima edizione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma promossa a livello nazionale dalla Onlus per il 21 giugno.

Un appuntamento importante contrassegnato questa mattina dalla visita della sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla Casa AIL in via Nizza 24. Aperta dal 2015 per offrire assistenza e supporto ai pazienti affetti da malattie del sangue e alle loro famiglie, ora l'obiettivo è di aumentare ancora il numero di persone da aiutare.