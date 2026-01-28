A Moncalieri in 9 mila hanno tentato di 'bruciare' il rosso lo scorso anno

In 9 mila hanno tentato di 'bruciare' il rosso al semaforo. E in 70 sono stati 'pizzicati' alla guida avendo lo smartphone tra le mani. Sono questi i numeri più importanti resi noti nei giorni scorsi, in occasione della festa patronale di San Sebastiano, dalla Polizia Locale di Moncalieri, che ha fatto il punto sulle attività svolte nel 2025 da poco andato in archivio.

Oltre 26 mila le multe

Il dato principale che spicca è relativo al numero dei verbali per violazioni al codice della strada, sono 26600 le multe staccate dagli agenti del comandante Davide Orlandi, sia in maniera fisica che grazie all’ausilio del le tecnologie. Basta guardare le contravvenzioni relative al passaggio con il rosso, sono circa 9 mila gli automobilisti "pizzicati" a bruciare il semaforo in uno dei cinque incroci cittadini presidiati dai t-red.

I ritiri delle patenti

Sono stati 70 gli automobilisti beccati con lo smartphone in mano mentre erano alla guida: per loro è scatta non solo la multa da 250 euro ma anche il ritiro della patente. Altro aspetto che di anno in anno si fa sempre più critico riguarda anche la manutenzione e gestione del proprio veicolo. Sono 50 gli automobilisti fermati e denunciati perché viaggiavano privi di assicurazione, mentre più elevato, 227 i casi registrati, solo coloro che si sono dimenticati di fare la revisione del mezzo.

35 sanzionati per sorpassi pericolosi

In tema di viabilità da sotto lineare anche le 35 sanzioni elevate per sorpassi pericolosi, in prossimità degli incroci. Per quel che riguarda l’attività di polizia giudiziaria, sono 300 le persone controllate, 2 gli arresti effettuati, 8 i servizi congiunti con altre forze polizia, 14 i sequestri di sostanze stupefacenti e 95 le notizie di reato inviate alla Procura. Numeri che confermano come siano ancora tanti i cosiddetti 'furbetti del volante' che circolano (non solo) a Moncalieri.