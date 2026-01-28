Olimpiadi, 'made in Beinasco' il restauro di Neve, Gliz e Aster

Mancano pochi giorni al via ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina e sale la nostalgia per l'indimenticabile edizione torinese dei Giochi. Nei giorni scorsi al parco Colonnetti sono tornate in bella mostra le mascotte ufficiali del 2006: Neve, Gliz e Aster.

Restauro 'Made in Beinasco'

Le tre sculture sono state ricollocate nella loro posizione originaria dopo un importante restyling, ma non tutti sanno che questo intervento è stato 'made in Beinasco'. L’operazione è stata curata infatti dalle sorelle Donatella, Renata e Lorena Geninetti, titolari dell’azienda Noi Geninetti, attiva nel settore della lavorazione del polistirolo.

Le mascotte furono realizzate nel 2006 dalle stesse artigiane su ideazione del padre Serafino Geninetti, noto a tutti come "Il pittore". A dare notizia di questo restauro è stato il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati: "Le sorelle Geninetti, artigiane e imprenditrici, con la loro azienda rappresentano una vera eccellenza del nostro territorio".

Il grazie del sindaco Cannati

"Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il ritorno della fiaccola e una certa nostalgia che riaffiora, le mascotte sono tornate a brillare nello stesso luogo, più belle che mai e restaurate proprio a Beinasco. Professionisti come loro sono una ricchezza inestimabile", ha concluso Cannati.