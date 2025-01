Pompeo e Valle (Pd) in visita al Santa Croce di Moncalieri: "Servono interventi immediati"

I consiglieri regionali Laura Pompeo e Daniele Valle si sono recati in visita all'Ospedale Santa Croce di Moncalieri, una struttura storica e strategica per la sanità del territorio. Durante la visita, entrambi hanno sottolineato la necessità di interventi urgenti per migliorare le condizioni dell'ospedale, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la città e i comuni limitrofi.

“La mia esperienza personale con l'Ospedale Santa Croce non è nuova,” ha dichiarato Laura Pompeo, evidenziando il suo legame con la struttura. “Essendo moncalierese, ho avuto diverse occasioni per frequentarlo, da sempre, per motivi di salute miei o di familiari e amici. L’ultima occasione è piuttosto recente, passando attraverso il pronto soccorso per un infortunio. Il personale è veramente un modello di competenza e disponibilità. Ma conosco bene le difficoltà di un edificio non adeguato e i disagi che i cittadini incontrano nell'utilizzo dei servizi. Sono problemi che ho vissuto sulla mia pelle, e che oggi voglio portare all'attenzione di tutti.”

Daniele Valle ha sottolineato l'urgenza di intervenire: “Il Santa Croce è un ospedale fondamentale per Moncalieri e i comuni limitrofi, ma non possiamo ignorare i segni del tempo sulla struttura. È prioritario lavorare per migliorarla, garantendo a cittadini e operatori sanitari condizioni migliori in attesa che il nuovo ospedale diventi realtà.”

Laura Pompeo ha inoltre evidenziato gli interventi già avviati, definendoli un primo passo positivo: “Bene gli interventi sulle Ville e l’attenzione per il pronto soccorso, ma serve una pianificazione più ampia che guardi sia al presente che al futuro. Dobbiamo progettare già oggi i servizi di territorio che resteranno sul posto, anche dopo l’apertura del nuovo ospedale, per garantire continuità di assistenza alla comunità.”

Il nuovo ospedale di Cambiano, la cui progettazione dovrebbe concludersi entro il 31 maggio 2025, rappresenterà una risposta strutturale alle esigenze sanitarie del territorio. Tuttavia, Pompeo e Valle ribadiscono l'importanza di intervenire immediatamente: “Dobbiamo pensare sia al futuro che al presente. Il nuovo ospedale sarà una risorsa fondamentale, ma nel frattempo non possiamo lasciare che i disagi continuino a ricadere sui cittadini e sul personale sanitario,” hanno concluso entrambi.