"Sui migranti la Regione Piemonte farà la sua parte, ma per noi non c’è solidarietà senza legalità e rispetto delle regole e delle leggi". Così il Presidente del Piemonte Alberto Cirio è intervenuto in Consiglio Regionale, illustrando le linee programmatiche della Giunta, sull’immigrazione.

Cirio ha poi fatto riferimento all’elevato afflusso di migranti stagionali che arrivano nel Cuneese per la raccolta della frutta, dicendo :”lavoreremo perché emergenze come Saluzzo non debbano più accadere".