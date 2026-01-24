Forza Italia, Tajani: "Dialogo con Calenda su candidati Milano Roma e Torino"

Dialogo con Calenda? ''Credo che si debba aprire il dialogo con forze diverse da noi per cercare intanto di individuare, da Milano a Roma a Torino, candidati che possano essere alternative ai candidati di sinistra, così come abbiamo fatto in Basilicata. Abbiamo fatto un accordo con Azione, abbiamo vinto le elezioni, governiamo insieme. Vedremo se c'è la possibilità, noi siamo aperti''. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, a margine dell’evento di Forza Italia ‘Valori, più libertà, più giustizia’ in corso all’Ergife a Roma.

''Domani abbiamo invitato Calenda alla nostra manifestazione per parlare di libertà economica, così come oggi abbiamo invitato il segretario del partito radicale turco a parlare di giustizia insieme a noi. Vogliamo confrontarci, allargarci, vogliamo difendere le nostre idee.'' conclude l'azzurro.