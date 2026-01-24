Comunali 2027 Torino, nuovi ingressi in "Civici al centro": "Rafforziamo nostra proposta"

Nuovi ingressi in "Civici al Centro", in vista delle Comunali 2027 di Torino. Entrano infatti a fare parte della lista Paolo Bruzzese (Capogruppo alla Circoscrizione 4 dal 2016 al 2021), Fabio Del Mare (Capogruppo alla 5 dal 2016 al 2021) Massimo Giaretto (Capogruppo alla 8 dal 2016 al 2021).

Tutti ex consiglieri civici eletti in Circoscrizione con il centrosinistra, durante il mandato dell'ex sindaca del M5S Chiara Appendino. Dopo la campagna di affissione lanciata negli scorsi mesi, ed un incontro di presentazione a giugno scorso, prosegue così il percorso di "Civici al centro", in vista delle amministrative del prossimo anno.

Lo Russo bis

E gli eredi della lista "Lo Russo sindaco" non hanno mai avuto dubbi: anche per il 2027 il candidato alla poltrona di primo cittadino per il centrosinistra sarà Stefano Lo Russo.

Sotto la presidenza dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, il Coordinamento politico ha approvato il manifesto programmatico e dei valori, che "mette al centro lo sviluppo economico e occupazionale, l’attenzione verso le periferie e le fragilità, la cura dello spazio pubblico, il potenziamento dei servizi e l’impegno per la sicurezza dei cittadini".

Manifesti ed incontri

Sono poi state programmate nuove iniziative, che si svilupperanno nei prossimi mesi. A questo si aggiunge l’avvio della seconda fase di comunicazione politica attraverso affissioni di manifesti che interesseranno l'intera Città.

“Con l’adesione degli ex capigruppo circoscrizionali Bruzzese, Del Mare e Giaretto - affermano in una nota l’assessore Paolo Chiavarino ed i consiglieri circoscrizionali Francesco Martinez, Chantal Balbo di Vinadio, Giuseppe Genco, Maurizio Versaci e Romano Luvison - si rafforza la proposta politica e programmatica connotata da una forte identità centrista e moderata che sostiene, con convinzione, il sindaco Stefano Lo Russo.”