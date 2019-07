L’importanza dell’analisi di mercato e della concorrenza: punto di partenza per il processo di sviluppo di un prodotto da un’idea

Perché sprecare tempo e denaro? Perché brevettare subito un’idea?

Prima di tutelare legalmente un’idea innovativa, bisogna ricordare che un brevetto e quindi un prodotto senza mercato potenziale non serve a nulla, difficilmente sarà sfruttabile a livello commerciale.

Pertanto, il primo passo da compiere, è cercare di comprendere qual è lo scenario attuale il cui si colloca il prodotto, se esistono prodotti simili, se il mercato è affollato, oppure se appare libero, se esistono aree, segmenti e quindi “spazi” liberi in cui inserire il nuovo prodotto/servizio.

In questa fase di prima analisi, è fondamentale acquisire il maggior numero di informazioni e dati utili al fine di definire con il massimo dettaglio possibile lo scenario di riferimento; questo consentirà sicuramente di definire quali mosse prendere, onde evitare il rischio d’incappare in un fallimento con conseguente spiacevole e a volte drammatico spreco di denaro e tempo.

All’interno di un’analisi di mercato, fatta di raccolta dati, informazioni, ricerche di tendenze, studi del settore, possiamo individuare quattro macro-aree di argomenti da studiare in maniera approfondita:

Prodotto/servizio in oggetto:

Quali bisogni / esigenze soddisfa il nuovo prodotto

Quali sono i vantaggi/ benefici?

Si tratta di vantaggi unici oppure esiste qualcosa di simile sul mercato?

Chi sono oppure potrebbero essere gli utilizzatori?

Mercato di riferimento:

Esistono dati sul mercato che si intende analizzare? Esistono dati di vendita?

E’ un mercato in crescita oppure in calo?

Si tratta di un mercato di grandi dimensioni, cosiddetto di massa, con grandi volumi di vendita?

Oppure di un mercato di piccole dimensioni, cosiddetto di nicchia, con piccoli volumi di vendita?

Chi sono i competitor diretti (prodotti/servizi identici o simili al nostro) e a che prezzo vendono i loro prodotti?

Chi sono i competitor indiretti (prodotti/servizi che possono avvicinarsi al nostro per alcuni motivi, pur essendo diversi per caratteristiche) e a che prezzo vendono i loro prodotti?

Quali sono i canali di vendita utilizzati per vendere i prodotti?

Clienti potenziali, chi sono e come si comportano:

Esistono dati sui clienti del mercato che ci interessa analizzare? Chi sono?

Sono classificati per dati demografici? (età, sesso, ceto sociale, titolo di studio, religione, provenienza geografica etc)

Esistono degli studi che ci fanno comprendere le tendenze di questi clienti, i loro gusti, i loro atteggiamenti e le loro esigenze? (es. il cliente da analizzare preferisce bere tè o caff è ? di solito va in bici oppure in moto?)

Comportamenti d’acquisto (dove e cosa acquistano, acquistano al supermercato oppure su un sito online?)

Competitor:

In dettaglio i prodotti concorrenti quali sono?

Quali sono in dettaglio le caratteristiche dei prodotti? (caffè in cialde, caffè solubile, caffè per caffettiere moka)?

Dove vendono, in quali negozi e a quale prezzo?

Cosa comunicano del loro prodotto?

In conclusione se non si effettua come primo step un’analisi di mercato e della concorrenza, diventa difficile e molto rischioso andare avanti e sviluppare un prodotto,

In pratica è come fare un salto nel vuoto!