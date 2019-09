Biologico, gli italiani sono disposti a spendere di più: quali alimenti comprare bio

In questi ultimi anni i prodotti biologici sono sempre più presenti sulle tavole e sugli scaffali dei supermercati. L’attenzione alla provenienza e al trattamento subito da frutta e verdura, ma anche dai prodotti confezionati, da parte dei consumatori italiani è aumentata. Si tratta di una moda destinata a svanire nel giro di poco tempo oppure è in corso un reale cambiamento nelle abitudini di consumo dei cittadini?

Mangiare bio non è solo una questione di salute, ma anche di salvaguardia dell’ambiente. Pensiamo alla quantità di pesticidi utilizzati su frutta e verdura che poi portiamo in tavola. Diventa dunque sempre più importante essere coscienti della provenienza del cibo, ecco perché in molti scelgono il kilometro zero.

Biologico, non più una questione di spesa

Spesso e volentieri, quando si parla di biologico, l’attenzione scivola automaticamente sul prezzo. Secondo una recente ricerca il 63% degli italiani è disposto a spendere fino al 10% in più pur di acquistare bio. La maggior parte lo preferisce per la propria salute, molti altri per questioni ambientali e poi c’è chi, invece, lo sceglie per il gusto migliore.

Oggi poi è ancora più facile reperire prodotti biologici, alcuni supermercati come Aldi , ad esempio, hanno creato delle linee specializzate che includono prodotti confezionati e non, inclusa frutta e verdura, con prezzi sempre più vantaggiosi per i consumatori.

Quali cibi preferire bio

I prodotti che è meglio preferire biologici sono quelli che più spesso vengono a contatto con pesticidi e altre sostanze volte a migliorarne l’aspetto esteriore. Vediamo quali sono i più comuni.

1. Le mele

Purtroppo, le mele si aggiudicano il primo posto. Sono infatti tra le più soggette all’uso di pesticidi e antiparassitari (ne sono stati rilevati circa 40).

2. Uova

Si tratta di un alimento che utilizziamo quasi quotidianamente, proprio per questo è importante farci attenzione. Le galline allevate in allevamenti non biologici sono spesso soggette a trattamenti e uso di farmaci, senza contare che spesso non hanno lo spazio vitale per muoversi e questo crea moltissimi danni alla loro salute. Il tutto può riversarsi anche all’interno delle uova. Scegliere uova bio significa avere la certezza che le galline che le hanno prodotte si sono nutrite solo di mangimi sani.

3. Latte e latticini

Anche in questo caso vale lo stesso discorso delle uova. È fondamentale conoscere il metodo di allevamento delle mucche, dove pascolano e cosa mangiano, poiché la loro salute influisce sulla produzione.

4. Cereali integrali

I cereali presentano spesso sulla parte esterna del chicco residui di sostanze nocive e chimiche. Le farine non biologiche, infatti, possono contenere molecole capaci di danneggiare la risposta immunitaria del nostro corpo.

Come abbiamo visto, scegliere biologico oggi è sempre più facile e accessibile. Sono molte le motivazioni che spingono i consumatori a fare questa scelta e gli italiani si stanno dimostrando sempre più sensibili al tema.