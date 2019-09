Una collezione progettata da una intelligenza artificiale...realtà o utopia?!

Ho chiesto a Fabrizio Monge, un mio amico che si occupa di intelligenza artificiale nello studio delle serie storiche: "Se i computer sanno fare meglio di noi e sono in grado di emularci in cosa l'uomo resta superiore, l'empatia può essere la risposta? "



"E' un ambito molto particolare perchè siamo alle prese con una argomento affascinante, che stuzzica la fantasia perchè richiama in qualche modo alla fantascienza. In effetti è impressionate vedere come le macchine possano sviluppare delle proprie euristiche, dei propri percorsi decisionali ed ottenere dei risultati sorprendenti che spesso superano le aspettative delle stesse persone che le hanno programmate. Diversamente a come siamo abituati a concepire l'informatica, qualcosa che da' un output spiegabile e prevedibile (almeno per il programmatore)

Tuttavia occorre distinguere la realtà dalla fantasia. Almeno per ora il perimetro di ciò che le macchine possono fare o, meglio, possono imparare a fare, è confinato ad ambiti specifici. Trasversali a molte discipline e settori, ma comunque specifici. Una macchina ad esempio non è un organismo senziente, non ha propri obiettivi, impara a completare delle task che sono comunque fissate dagli esseri umani. In pratica come specie sono al nostro servizio: possono imparare a svolgere dei compiti in modo autonomo e decisamente preciso e veloce, ma gli obiettivi li poniamo noi.



Ci sono correnti di pensiero che vedono come prossimo il momento in cui le macchine prenderanno in qualche modo il controllo del mondo, e descrivono questa situazione in modo più o meno pittoresco, ma si tratta, spesso, di fantascienza. Senza dubbio ci sono settori in cui l'occupazione è minacciata dalla tecnologia. Se analizzi dati non puoi farlo come lo facevi dieci o quindici anni fa, quindi o ti evolvi per essere una parte di questo sistema, e con il machine learning impari a lavorarci, oppure diventi anacronistico . Ma ci sono altri settori in cui la situazione è più sfumata.



Tutti quegli ambiti in cui è fondamentale l'autocoscienza, che è la base per lo sviluppo della fantasia e delle discipline artistiche, sono a mio avviso molto meno influenzate dalla disruption tecnologica. Facevamo l'esempio della empatia: ci sono esperimenti incoraggianti, ad esempio sui chat bots, che sanno sostenere un discorso su determinati argomenti in modo quasi indistinguibile rispetto ad un essere umano. Tuttavia la macchina simula empatia, perchè questa è la fitness function che gli è stata assegnata come obbiettivo da perseguire.



Il rischio che vedo più realistico è quello che riguarda la parte centrale della occupazione, dove molte persone possono essere sostituite dalla macchine. Chi sta nella fascia alta o si serve delle macchine, oppure non ne ha assolutamente timore perchè opera in campi differenti (siamo lontani da uno scenario in cui ad una sfilata di moda vedremo modelle e modelli vestiti da "stilisti artificiali" o in cui una rockstar artificiale riempie uno stadio di fans. Casomai saranno gli artisti a servirsi della tecnologia per sperimentare o integrare le loro visioni, come già sta accadendo.