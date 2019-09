Provoca un incidente ed investe una persona, ma scappa per andare al karaoke: denunciato

La settimana scorsa un poliziotto ha assistito dal balcone del proprio appartamento ad un incidente stradale. Un automobile lanciata a velocità in strada Antica di Grugliasco aveva urtato, dopo una curva, contro il muro di un bar.

Un cliente di circa 55 anni ferito, aveva perso i sensi. Nonostante l’uomo necessitasse di cure, il conducente era sceso solo per appurare i danni riportati, non prestando alcuna attenzione al ferito. In stato di alterazione, ha litigato ed aggredito addirittura alcune delle persone presenti, che cercavano di impedirgli di andar via dal posto, riuscendo effettivamente a risalire in auto e a dileguarsi.

L’agente ha però preso la targa dell’auto, iniziando una serie di accertamenti. L’indomani il poliziotto è riuscito a risalire al proprietario del mezzo, ed al reale utilizzatore dello stesso, che è stato convocato negli uffici del Commissariato San Secondo.

Qui il pirata della strada, un ventottenne domiciliato in Torino, con precedenti di polizia, è stato denunciato per omissione di soccorso, con ritiro della patente di guida. Sembra che dopo l’incidente abbia raggiunto al karaoke alcuni amici.