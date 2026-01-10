Tentativo di furto nella tabaccheria di via Ponchielli a Barriera Milano

Tentativo di furto ieri sera nella tabaccheria di via Ponchielli in zona Barriera di Milano. A segnalare l'episodio avventuo verso le 21.30 è Raffaele Petrarulo (FI). "Il furto è avvenuto da parte di 5 uomini che erano a bordo di una Alfa Romeo Giulietta, usata come ariete."

In seguito al tentativo di furto la tabaccheria ha riportato ingenti danni. "Da anni e soprattutto negli ultimi mesi, non è una percezione, come dice il nostro sindaco Lo Russo, ma è una vera e propria escalation a cui si debbono aggiungere scippi, rapine, violenze, risse, degrado. Mi domando, come responsabile della sicurezza di FI per la città di Torino, cosa fanno al tavolo settimanale della sicurezza in Prefettura il Sindaco con il Prefetto, poiché i brindisi di fine anno dovrebbero essere terminati e il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi".