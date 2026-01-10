Mercatino abusivo nel giardino “Le Tre Lanterne”: "Guardate che discarica hanno lasciato"

Rifiuti e vestiti abbandonati (o forse parcheggiati?) per terra, Torna al centro delle segnalazioni il giardino “Le Tre Lanterne”, nell’area compresa tra corso Giulio Cesare e via Volpiano, nel quartiere Barriera di Milano, dove continua a svolgersi un mercatino abusivo dell’usato. Una situazione che, secondo quanto denunciato, andrebbe avanti da anni nonostante i ripetuti interventi delle forze dell'ordine.

Ennesima segnalazione

A segnalare l’ennesimo episodio è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Verangela Marino, che ha contattato la Polizia Locale per chiedere un intervento immediato.

“Parliamo di una situazione che denunciamo da tempo - spiega , con persone che svolgono attività irregolare all’interno del giardino. In diverse occasioni, in passato, sarebbero stati recuperati oggetti di dubbia provenienza e anche materiali potenzialmente pericolosi”.

La richiesta: più controlli

La richiesta rivolta all’amministrazione e alle forze dell'ordine è quella di rafforzare la presenza sul territorio, soprattutto in una zona che da tempo viene indicata come sensibile. Il giardino delle Tre Lanterne, infatti, è spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti, che chiedono interventi strutturali.