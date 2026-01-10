Ivrea piange la morte dell'ex sindaco Fiorenzo Grijuela, spentosi oggi all'età di 86 anni. Storica figura del centrosinistra canavesano, aveva guidato la città per due mandati, dal 1998 al 2008. In precedenza era stato assessore all’istruzione, capogruppo del Pci, presidente dell’ex Usl dal 1985 al 1990 e consigliere provinciale fino al 1998.

La crisi dell'Olivetti

Il suo decennio è stato caratterizzato dalla grande crisi della Olivetti. Un periodo, spiega il Pd Ivrea in un post di ricordo della figura di Grijuela, "che lui affrontò con coraggio, avviando progetti che hanno posto le basi del futuro della nostra città, come ad esempio la riconversione dell’area ex Montefibre".

Il ricordo

"Grazie Fiorenzo - aggiungono i dem - per tutto quello che hai fatto per la nostra città". A ricordarlo anche il consigliere regionale canavesano Alberto Avetta, che sui social scrive: "Grijuela è stato il mio sindaco: i cinque anni al suo fianco sono stati un master per me".

"Mai banale, sempre lucido, con ironia e a volte intelligente sarcasmo. In particolare mi ha sempre affascinato la sua determinazione nel ritirarsi dalla scena politica, con la sana consapevolezza che nessuno di noi è indispensabile" conclude Avetta.