Sganga (M5S): "Non apro ad alcuna alleanza con il Pd per Torino"

"Non apro a nessuna alleanza con il Pd per Torino e mi spiace che qualcuno nel M5S possa pensare il contrario". Così via Facebook la capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga chiude ad ogni possibilità di collaborazione con i Dem.

L'esponente grillina, sempre via social, commenta come il governo Conte bis "fosse una risposta necessaria a una situazione d'emergenza che si era venuta a creare per colpa di Salvini e della sua irresponsabilità". "Prima di sostenere questo modello per il futuro però - sottolinea Sganga - è necessario che il nuovo esecutivo dia delle risposte ai problemi dei cittadini, quindi il nostro è un sostegno critico e attento ai temi e alle proposte".