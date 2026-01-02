Progetti di Sviluppo e Coesione: per la provincia di Torino arrivano 1,2 milioni (su un totale di 5 per tutto il Piemonte)

E' di oltre un milione e 250mila euro la parte di fondi di Sviluppo e Coesione che - all'interno degli oltre 5 milioni destinati al Piemonte - andranno ai progetti di Torino e provincia, a finanziare opere per un importo complessivo di 1,6 milioni. E' quanto emerge dalle graduatorie diffuse dalla Regione e che riguardano un totale di 44 progetti per un valore di oltre 7 milioni. Le risorse rappresentano una premialità aggiuntiva rispetto ai 100 milioni già stanziati nel 2024, che hanno permesso di finanziare circa 900 interventi in 805 Comuni appartenenti a 24 Aree Omogenee in cui è stata suddivisa la Regione, un modello unico a livello nazionale.

Le risorse sono state attribuite sulla base dei Piani di intervento presentati dalle Aree e valutati da una commissione regionale secondo criteri definiti dalla Giunta. La ripartizione puntuale dei soggetti beneficiari, formalizzata con determina dirigenziale del 18 dicembre 2025, n. 326, individua 44 fra comuni e unioni beneficiari dei 5 milioni di premialità a seconda della qualità e dell’impatto territoriale che ogni intervento avrà in ogni Area Omogenea. "Con questi ulteriori 5 milioni proseguiamo nel sostenere le priorità dei Comuni piemontesi. Gli interventi finanziati ci lasceranno un Piemonte migliore e più’ coeso - dichiara l’assessore Gian Luca Vignale -. La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori".

In dettaglio, ecco i progetti legati al territorio di Torino e provincia:

Comune di San Giorgio Canavese – Area Canavese Trekking-Bike in Canavese Contributo regionale concesso: € 100.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 112.000,00)

Comune di Valchiusa – Area Canavese Riqualificazione energetica scuole Contributo regionale concesso: € 100.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 111.111,11)

Comune di Vauda Canavese – Area Canavese Percorso ciclopedonale Contributo regionale concesso: € 100.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 240.000,00)

Unione Montana Gran Paradiso – Area Orco e Soana Strada Ribordone–Bose Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 58.000,00)

Unione Montana Val Gallenca – Area Orco e Soana Viabilità Contributo regionale concesso: € 100.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 110.000,00)

Unione Montana Val Gallenca – Area Orco e Soana Impianto sportivo di Frassinetto Contributo regionale concesso: € 52.485,68 (importo complessivo dell'opera: € 60.000,00)

Comune di Villafranca Piemonte – Area Pianura Torinese Parco Smart – Panchine Contributo regionale concesso: € 94.736,80 (importo complessivo dell'opera: € 105.750,00)

Comune di Vigone – Area Pianura Torinese Parco Smart – Arte Contributo regionale concesso: € 105.263,20 (importo complessivo dell'opera: € 117.500,00)

Unione Montana Alta Valle Susa – Area Val di Susa Attrattività turistica Contributo regionale concesso: € 150.335,19 (importo complessivo dell'opera: € 222.799,50)

Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea – Area Val di Susa Manutenzione straordinaria Contributo regionale concesso: € 100.223,00 (importo complessivo dell'opera: € 111.359,00)

Unione Montana Valli Chisone e Germanasca – Area Valli Chisone e Germanasca S.E.N.T.I.E.R.O. Contributo regionale concesso: € 300.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 360.000,00)