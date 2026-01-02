Questo pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha visitato il Presepe Evangelico Meccanico “Franco Ferrando”, allestito presso la chiesa di San Giuseppe Antico a Trofarello, insieme al vice sindaco Giorgio Miletto e al Consigliere comunale Antonio De Biasio, promotore della visita.
Il presepe, giunto alla 20ª edizione, è curato dall’Associazione “Trofarello Paese dei Presepi”, che valorizza una tradizione profondamente legata al significato del Natale e all’identità della comunità.
"Questo presepe rappresenta una piccola ma preziosa opera d’arte – ha dichiarato il consigliere comunale De Biasio – capace di unire fede, tradizione e partecipazione, richiamando ogni anno tanti visitatori e meritando una sempre maggiore attenzione istituzionale".
Nel corso della visita è stata infatti avanzata la proposta di lavorare affinché l’iniziativa possa ottenere, già dalla 21ª edizione, il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte.
"Quella del consigliere De Biasio è un’idea bella e condivisibile – ha affermato il Presidente Nicco – e mi adopererò affinché, a partire dalla prossima edizione, questa iniziativa possa ricevere il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale».
Parole che hanno raccolto l'apprezzamento del Presidente dell’Associazione "Trofarello Paese dei Presepi", Giancarlo Zago: "Siamo orgogliosi per questa volontà, un premio a tutto il nostro gruppo per il lavoro di tutti questi anni".
"Le tradizioni – ha concluso Nicco – quando sono autentiche e partecipate, diventano un patrimonio di tutti. E questo presepe lo è".
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica | 02 gennaio 2026, 19:05
Trofarello, visita al presepe "Franco Ferrando", Nicco e De Biasio: "Merita il riconoscimento del Consiglio regionale"
Questo pomeriggio il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha visitato il Presepe Evangelico Meccanico “Franco Ferrando”, allestito presso la chiesa di San Giuseppe Antico a Trofarello, insieme al vice sindaco Giorgio Miletto e al Consigliere comunale Antonio De Biasio, promotore della visita.