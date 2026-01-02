Scuole Vanchiglia, Grimaldi (AVS), Ravinale (AVS), Diena e Busconi (Sinistra Ecologista): “Inaccettabile chiusura per operazioni di polizia"

“È inaccettabile che, per un’operazione di polizia, tre scuole pubbliche siano state chiuse senza preavviso, privando centinaia di bambine e bambini del diritto allo studio e di un momento importante della vita scolastica come le feste di fine anno.” È quanto denunciano Marco Grimaldi, vicecapogruppo AVS alla Camera dei Deputati, Alice Ravinale, consigliera regionale AVS Piemonte, e i consiglieri comunali di Sinistra Ecologista Sara Diena ed Emanuele Busconi.



Giovedì 18 dicembre, in concomitanza con lo sgombero di Askatasuna in corso Regina Margherita 47, sono state chiuse la scuola dell’infanzia Gianni Rodari, la scuola primaria Leone Fontana - appartenenti all’Istituto comprensivo statale Gino Strada - e il nido comunale Il Giardino delle fiabe. La comunicazione alle famiglie è arrivata con appena mezz’ora di anticipo, due giorni prima della chiusura prevista per le vacanze natalizie.



“Quelle scuole sono frequentate da circa 400 alunni e alunne, che il 18 dicembre si sono trovati davanti a cancelli sbarrati e cordoni di polizia” proseguono gli esponenti di AVS e Sinistra Ecologista. “La petizione lanciata da genitori e cittadini, che ha raccolto centinaia di firme in poche ore, dimostra quanto sia stata sentita questa ferita nella comunità. E resta il dubbio su cosa accadrà il 7 gennaio, visto che in Vanchiglia continua ad esserci un dispiegamento imponente di forze dell'ordine, che vede centinaia di mezzi e di agenti impiegati in una dimostrazione di forza fine a se stessa - peraltro mentre a poche centinaia di metri continuano spaccio e spaccate notturne, alla faccia della sicurezza.

Non possiamo accettare che il rientro in aula avvenga in un clima militarizzato, con bambini costretti a varcare cordoni di polizia come in un check point. Le scuole devono essere luoghi di serenità, non di paura.”



Per questo motivo abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno per chiedere garanzie immediate sul ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza per l’accesso agli istituti scolastici coinvolti. “Il diritto all’istruzione e alla serenità dei più piccoli non può essere sacrificato sull’altare di spettacolari operazioni di ordine pubblico. Il Prefetto dia risposte chiare e agisca subito.”