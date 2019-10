La Regione rimuove i vincoli superflui per i Comuni a rischio idrogeologico

«Esprimo la mia piena soddisfazione per il provvedimento che abbiamo appena approvato in Giunta regionale e che prevede l’immediata rimozione dei vincoli urbanistici della DGR 64 applicati ai comuni in area a rischio idrogeologico. Si tratta di una semplificazione non indifferente sul piano delle procedure burocratiche a carico dei cittadini e della Pubblica Amministrazione, come ex sindaco lo posso testimoniare in prima persona e mi sono battuto perché la Regione intervenisse a rimuovere gli obblighi superflui».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, commenta la decisione della Giunta regionale di esonerare 30 Comuni piemontesi in area a rischio idrogeologico dall’autorizzazione regionale fin qui richiesta per qualsiasi opera edilizia.

«Una procedura – osserva Icardi – che con gli anni aveva perso ogni contenuto tecnico, in quanto superata dalla valutazione di fattibilità già prevista in sede di stesura dello strumento urbanistico».