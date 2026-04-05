Al mercato di corso Brunelleschi donate colombe alle persone in difficoltà

In occasione delle festività pasquali, presso il mercato di corso Brunelleschi il coordinatore di Fratelli d'Italia circoscrizione 3 Martino Prati e il consigliere di Circoscrizione 3 Stefano Bolognesi si sono recati per compiere un gesto concreto di solidarietà. Durante l’iniziativa sono state donate colombe pasquali alle persone che, al termine dei mercati, raccolgono alimenti rimasti a terra.

Un gesto semplice ma significativo, nato con l’intento di esprimere vicinanza e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. “Non abbiamo la pretesa di cambiare le cose – dichiarano i promotori – ma desideriamo essere presenti e dimostrare che nessuno deve sentirsi invisibile. Spesso si dimenticano gli ultimi, ma sono proprio queste persone che possono ancora dare tanto alla nostra società, anche solo attraverso il valore umano che rappresentano”.

L’iniziativa ha voluto essere un segnale di fiducia, ascolto e umanità, sottolineando l’importanza di non distogliere lo sguardo da chi ha più bisogno, soprattutto in momenti simbolici come le festività.

Un piccolo gesto, dunque, che vuole ricordare come la solidarietà e l’attenzione verso gli altri restino elementi fondamentali per costruire una comunità più inclusiva e consapevole.