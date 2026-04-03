 / Politica

Politica | 03 aprile 2026, 12:48

Torino Nord, nasce un nuovo gruppo consiliare in Circoscrizione 6

I consiglieri Lamberti e Scagliotti lasciano la Lega e aderiscono a Futuro Nazionale, la neonata sigla del generale Vannacci

La sede della Circoscrizione 6 di Torino

La sede della Circoscrizione 6 di Torino

Importante novità all’interno del Consiglio della Circoscrizione 6 di Torino Nord. Due consiglieri eletti nella maggioranza, precedentemente appartenenti alla Lega, annunciano l’uscita dal partito e la costituzione di un nuovo gruppo consiliare sotto il simbolo di Futuro Nazionale con il generale Vannacci.

I consiglieri coinvolti sono Deborah Lamberti ed Enrico Scagliotti, che spiegano così la loro decisione: “Riteniamo di riconoscerci maggiormente in questa nuova realtà politica”, dichiara la consigliera Lamberti. “Crediamo che questo percorso ci permetterà di essere ancora più incisivi e presenti sul territorio”, aggiunge il consigliere Scagliotti.

Il nuovo gruppo si propone di rafforzare il proprio impegno a livello locale, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini della Circoscrizione 6.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium