Il candidato sindaco del centrodestra per Pinerolo 2027? “Se ne parlerà da settembre”

Mentre nel centrosinistra sono partiti scossoni, che hanno frammentato il campo largo, in tanti si chiedono cosa accade nel centrodestra pinerolese. Come si stanno organizzando le forze per le elezioni comunali del 2027? “Della candidatura a sindaco di Pinerolo si parlerà da settembre. Da Roma devono ancora comunicare il profilo dei candidati sindaci delle grandi città, come Torino, per la nostra coalizione. Se sarà politico piuttosto che civico, molto probabilmente anche noi seguiremo questo filone sul provinciale dell’alleanza” tratteggia il pinerolese Ubaldo Cacciola, segretario dell’Udc torinese, che concorda sostanzialmente con quanto detto dal coordinatore locale di Fdi, Giuseppe Manganiello.

Ma quale sarà la coalizione? Sarà incluso anche il progetto politico di Vannacci (‘Futuro Nazionale’)? “Lo schieramento prevede Fdi, Noi Moderati, Forza Italia, Lega e noi – risponde –. A livello nazionale, al momento, Vannacci è fuori e quindi non rientra nell’alleanza. Ma ci sono persone che hanno fatto della strada con noi e possono partecipare alle elezioni, senza il nuovo simbolo”.

L’elettorato centrista sarà uno dei campi di caccia della prossima campagna elettorale. I socialisti hanno lanciato un progetto per raccogliere consensi in quell’area del voto, vi preoccupa? “È una questione interna al centrosinistra e non va a erodere il nostro elettorato”.