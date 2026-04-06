Anna Toscano è la nuova sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Scalenghe

Alla sua prima esperienza nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Scalenghe, Anna Toscano, studentessa della classe prima media, è stata eletta nuova sindaca, prendendo il posto di Guglielmo Salvai.

Nel Comune il progetto è in essere da una decina di anni e questo è il quinto mandato. I consiglieri eletti tra gli alunni delle medie sono 11: oltre a Toscano, ci sono Vittorio Toscano e Ilaria Chiantia frequentanti la terza media; Giulia Caso, Nicolò Libertini, Anna Valluzzo, Samuele Melano e Cecilia Demo di seconda media; Paola Druetta, Andrea Porcheddu e Asia Melchiorre di prima media.

“C’erano quattro liste e ognuna ha presentato il proprio programma a scuola, davanti a tutti i compagni. Il nostro, ‘Scalenghe per giovani’, parla di scuola, sport, cultura e ambiente. Vogliamo collaborare con gli adulti, con il Comune e con le associazioni per rendere Scalenghe un posto ancor più bello in cui vivere”, indica Toscano.

Nell’ambito scolastico le proposte sono: preparare un ballo di fine anno, eleggere un rappresentante che decida il luogo della gita con i professori e migliorare il servizio mensa. “Al momento non ci piace tanto e vorremmo un rappresentante di classe che si occupi di decidere il menù e proporlo.” Riguardo allo sport c’è invece l’idea delle Miniolimpiadi dei ragazzi. “Si potrebbero organizzare dei tornei di pallavolo, calcio, atletica per fare sport insieme a scuola, ovviamente nei giorni estivi, verso la fine dell’anno.

Oltre a scambi culturali con altri Paesi come Inghilterra e Francia, per conoscere nuove culture e imparare meglio le lingue, per il Consiglio è importante garantire borse di studio ai più meritevoli e bisognosi. Altrettanto rilevante nel loro programma è l’ambiente: “Vorremmo organizzare un’attività di cura e pulizia del territorio su Scalenghe, ad esempio sulla ciclabile, magari durante la Giornata della Terra, ma non solo”, conclude Toscano.

A seguire il progetto del Ccrr per l’Amministrazione è il consigliere Francesco Chiavassa, in collaborazione con l’educatore Davide Giacoletto. A scuola gli insegnanti referenti sono: la professoressa di tecnologia Eloise Raimonda, il professore d’arte Cristian Mastro Giovanni e la professoressa d’italiano Rosa Rizzello.