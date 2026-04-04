Comunali di Torino, Alessandro Ghezzi nuovo coordinatore di "Noi di Centro"

Il Segretario Nazionale Clemente Mastella, d’intesa con i vertici del partito, ha proceduto ieri 3 aprile 2026 alla nomina di Alessandro Ghezzi a coordinatore provinciale di Noi di Centro nella città di Torino; lo annuncia in una nota l’ufficio stampa del partito.

Alessandro Ghezzi laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca nell’ambito storico e filosofico moderno. E’docente di Religione nelle scuole superiori statali a Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento.

Da sempre appassionato di politica, ha al suo attivo collaborazioni parlamentari ed è stato membro della segreteria del già sindaco di Lecce Salvatore Meleleo.

La decisione arriva in un momento di rinnovamento per il movimento guidato dall’ex ministro, che sta lavorando alla costruzione di un nuovo progetto politico denominato “Margherita 2. 0”.

Il nuovo coordinatore provinciale, già coordinatore metropolitano del movimento di Mastella nel 2024 e successivamente di Centro Democratico, avrà ora il compito di guidare la fase di riorganizzazione del partito a Torino e in provincia.

Il coordinamento provinciale lavorerà alla costruzione di iniziative ed alleanze politiche e programmatiche per preparare il movimento alle prossime elezioni amministrative.