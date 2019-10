Crisi Olisistem Start, il Ministero del Lavoro convoca il tavolo per il 23 ottobre: lo stesso giorno di Embraco al Mise

Non solo Embraco. Anche Olisistem Start si prepara alla trasferta romana per cercare una soluzione alla crisi aziendale in cui è piombata. Per entrambe le vertenze, la data fissata è il 23 ottobre, mercoledì, anche se le destinazioni sono differenti: Mise (ministero per lo Sviluppo economico) per l'azienda di Riva di Chieri, mentre quella di Settimo Torinese è attesa con le delegazioni al ministero del Lavoro.

"Dopo la importante mobilitazione dei lavoratori di Olisistem Start dei giorni scorsi, e il grande eco mediatico che ne è scaturito, con i conseguenti interventi, a sostegno delle richieste sindacali, giunte dalle Istituzioni locali, regionali e da vari esponenti politici nazionali, Il Ministero del Lavoro ha convocato le Organizzazioni Sindacali presso la sede Ministeriale di Roma per il giorno 23 Ottobre per un incontro sulla situazione aziendale", annuncia Claudio Chiarle, segretario provinciale di Fim Cisl.