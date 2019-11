Due torinesi eletti nel Consiglio generale del Partito Radicale

Due torinesi sono stati eletti durante i lavori del nono Congresso Italiano del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito svoltosi a Napoli i primi giorni di novembre 2019.

I due nuovi eletti dal Congresso sono Sergio Rovasio, radicale storico già collaboratore per molti anni di Marco Pannella e Mario Barbaro, rispettivamente Presidente e Coordinatore dell’Associazione Marco Pannella di Torino.

I due nuovi membri hanno dichiarato: "La nostra elezione nel Consiglio Generale del Partito Radicale ci aiuterà ancora di più a garantire con l’Associazione Marco Pannella, la presenza delle lotte e battaglie storiche del Partito Radicale a Torino e in Piemonte: Nonviolenza, Giustizia Giusta, Diritti Civili, Diritti Umani, Democrazia, Diritto alla conoscenza e Antiproibizionismo".

Il Consiglio Generale del Partito Radicale è un organo politico previsto dallo Statuto del Partito Radicale Transnazionale e Transpartito, composto da 75 membri che durano in carica cinque anni. Ne fanno parte parlamentari e membri iscritti al Partito Radicale di diversi paesi del mondo in parte eletti dal Congresso e in parte indicati dal Segretario e dal Tesoriere.