Le canzoni di Bennato trasformano il Teatro Alfieri nell'Isola che non c'è: in scena il musical di Peter Pan

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato , il musical va in scena con un nuovo straordinario cast ma anche il ritorno del Capitan Uncino originale ovvero Claudio Castrogiovanni . Al suo fianco, a dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer Luca Nencetti . Nella colonna sonora, alcuni brani capolavoro di Bennato: da “ Viva la mamma ” a “ Il rock di Capitan Uncino ”, passando per “ La fata ” e la mitica “ L'isola che non c'è ”, oltre all’inedito " Che paura che fa Capitan Uncino ".

Peter Pan il musical è pronto a far rivivere la magia dell'infanzia e a trasportare il pubblico in un mondo di avventure senza tempo anche con i tanti effetti speciali come il volo di Peter Pan, l'utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon che daranno il tocco finale a quello che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia.

PETER PAN - IL MUSICAL

Teatro Alfieri, Piazza Solferino 4

Dal 7 al 10 novembre

Orari: giovedì e venerdì ore 20.45, sabato ore 15.30 e 20.45, domenica ore 15.30

Info tel. 011.5623800 - web www.teatroalfieritorino.it

https://www.teatroalfieritorino.it/