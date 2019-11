"Le strade turistiche montane patrimonio da valorizzare": la proposta di legge di Paolo Bongioanni [VIDEO]

Valorizzare in chiave turistica le strade montane. E' questa la proposta di legge presentata da Paolo Bongioanni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è quello di uscire sul mercato turistico nazionale e internazionale con un'offerta plurima, in grado di mettere a disposizione del turismo all'aria aperta un patrimonio straordinario come quello delle strade turistiche di montagna.

Bongioanni, prendendo come esempio la Via del Sale, vuole incentivare attività come il cicloturismo, l'escursionismo, il mototurismo e il cicloturismo a pedalata assistita: "Sì, mi sono ispirato alla Via del Sale, la strada sterrata che unisce il mare alla montagna con un percorso turistico regolamentato e pedaggiato".