Suicidio assistito, Marrone (FdI): "Licenziate Viale". Lui replica: "Non temo intimidazioni, ma strage di diritto"

"Maurizio Marrone - replica il dottore - vuole licenziarmi, come se la sanità fosse una sua proprietà privata e i direttori generali dei suoi sudditi: credo che sia la prima volta, almeno in Piemonte, che un politico ordini il licenziamento di un medico". "Mi aspetto una posizione netta, chiara e democratica da parte del presidente della Giunta Regionale e una iniziativa istituzionale da parte del presidente del Consiglio Regionale. Non è una buffonata, non temo le intimidazioni , ma temo la strage di diritto" conclude Viale.