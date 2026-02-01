A tutta birra in corso Casale, in un anno 122 multe: “Niente semafori notturni ma più controlli”

Nessun semaforo acceso di notte, ma un rafforzamento dei controlli serali, notturni e nel fine settimana. È questa la linea tracciata dall’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda rispondendo all’interpellanza dei consiglieri della Lega Daniele Moiso e Daniela Rodia sulla sicurezza di corso Casale, tratto spesso al centro di segnalazioni per l’alta velocità.

A settembre l'ultimo incidente grave

L’ultimo grave incidente è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 settembre, quando una Mercedes si è schiantata contro un distributore di carburante prendendo fuoco, con il conducente trasportato ferito al Cto. Un episodio che ha riacceso il dibattito su una strada definita da più parti come un vero e proprio “circuito di Formula 1” nelle ore notturne.

“Compatibilmente con le attività prioritarie - ha spiegato Porcedda in una nota - verranno intensificati i controlli in orario serale e notturno e nei fine settimana, con l’obiettivo di prevenire comportamenti scorretti da parte degli automobilisti”.

122 violazioni del Codice della Strada

Sul fronte dei dati, l’assessore ha fornito un quadro aggiornato della situazione: dall’inizio del 2025, nel tratto compreso tra Madonna del Pilone e piazza Pasini, sono stati registrati tre sinistri stradali, nessuno dei quali con esito mortale. A pesare è però il numero delle infrazioni: 122 violazioni al Codice della Strada per eccesso di velocità, con superamenti dei limiti che vanno da 10 fino a 40 chilometri orari.

Numeri che, secondo la Giunta, giustificano un’azione mirata sul piano dei controlli piuttosto che interventi strutturali immediati come l’attivazione dei semafori nelle ore notturne.