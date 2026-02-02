“Una metropolitana per collegare Pinerolo e le sue valli a Torino”

La convinzione è che il treno sia un oggetto del passato e che gli investimenti su una linea del 1850 saranno comunque solo rattoppi. La proposta è quindi di pensare in grande e introdurre una mobilità innovativa e veloce, che colleghi Pinerolo e le sue vallate con Torino.

Il partito socialista Pinerolo e Valli vede in una metropolitana la soluzione per i pendolari, ma anche un’opportunità per creare sviluppo: “Il Pinerolese potrebbe diventare la nuova collina di Torino e diventare attrattivo non solo per chi oggi prendere il treno per andare a lavorare a Torino, ma anche per chi da qui vuole raggiungere quella che oggi è periferia della Città metropolitana. Ma serve una soluzione di trasporto veloce, un collegamento in mezz’ora” entra nel merito il segretario dei socialisti Luciano Nocera.

In passato, per i trasporti del Pinerolese, da più parti era stata affacciata la suggestione di trasformare la linea in una metropolitana leggera, ovvero un sistema simile alla metro classica, ma meno oneroso e con portata oraria inferiore.

I socialisti lavorano all’idea da novembre e prospettano anche due linee: Perosa-Pinerolo-Riva di Pinerolo e Torre Pellice-Pinerolo-Riva. “Così collegheremo le valli al capoluogo in una quarantina di minuti” osserva Nocera. Realizzare due dorsali così non sarebbe impegnativo dal punto di vista tecnico? Inoltre il costo economico sarebbe molto elevato. “La linea 2 della metro di Torino è 27 km, circa la distanza che c’è da Riva a Torino. Quindi non è una cosa impossibile. Certamente costerà tanto, ma è una soluzione per lo sviluppo e lo sviluppo ha dei costi – osserva Nocera –. Inoltre il mondo oggi è cambiato e collegamenti rapidi ed efficienti sono essenziali per garantire un futuro a un territorio”.

Secondo il Psi questa soluzione integrerebbe meglio il Pinerolese nello scacchiere metropolitano e rinvigorirebbe l’economia sotto diversi aspetti, potenziando anche l’attrattività turistica: “Se vado a visitare il Museo Egizio e in mezz’ora posso raggiungere il Museo della Cavalleria, magari vengo a vedere anche questo. Ma se ci metto un’ora e incappo in disagi, lascio perdere”.

I socialisti hanno anche in mente una strategia per provare a far breccia con la proposta: “Chiederemo un incontro all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e poi punteremo a un dialogo con le forze politiche del territorio, sperando che i Comuni accolgano l’idea”.