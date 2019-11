Bimbo di 5 anni investito in piazza Baldissera da un'auto: è in ospedale

Un grosso spavento, nella mattinata di oggi, in piazza Baldissera, quando un bambino di anni è stato investito da un'automobile.



Subito è scattata la macchina dei soccorsi, in uno dei punti da tempo sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il traffico in città e il bimbo, le cui condizioni non sono apparse comunque gravi, ma che si è preso un grossissimo spavento, è stato trasportato in codice giallo da una medicalizzata 118 al Maria Vittoria.