Torino, volontari ripuliscono i giardini Paracchi da foglie e rifiuti

Volontariato civico per prendersi cura del territorio, agendo laddove necessario: da questi presupposti è partita l'iniziativa che, nella giornata di ieri, martedì 3 dicembre, ha visto impegnati una decina di volontari di Torino Spazio Pubblico nella raccolta di fogliame e rifiuti nei giardini Paracchi, situati tra Via Pianezza e la Dora Riparia.

“In Città - ha dichiarato il responsabile Giulio Taurisano – siamo riusciti a coinvolgere circa 1300 volontari, attivi tutte le settimane e organizzati in gruppi distribuiti su tutto il territorio”. La pulizia è arrivata a pochi mesi di distanza dagli interventi di manutenzione richiesti a più riprese dai residenti.

“Siamo contenti – ha spiegato Chiara Costarella del comitato Vivibilità Area Paracchi – che il giardino sia stato finalmente sistemato e le panchine sostituite. Proprio per questo ci teniamo ancora di più a tenerlo pulito: la raccolta delle foglie è importante perché poco tempo fa ci sono stati due principi di incendio”.

Fondamentale anche il contributo della Circoscrizione 4, attiva nel volontariato civico con l'iniziativa Mi faccio in 4: “Oltre alla manutenzione straordinaria - commenta il presidente Claudio Cerrato – ci vorrebbe anche quella ordinaria: in questo caso, grazie alla collaborazione dei cittadini, riusciamo a mantenere i giardini in uno stato decoroso''.

''I volontari con più abilità manuale vengono indirizzati verso Torino Spazio Pubblico, mentre gli altri possono attivarsi nel monitoraggio del territorio o nelle biblioteche”.