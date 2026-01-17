L'appello di Repole: "Candidiamo all'Unesco la Cittadella dei santi locali"

L’arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole, intervenuto questa mattina, a Palazzo Barolo, alla cerimonia inaugurale della scultura dedicata alla venerabile marchesa Giulia di Barolo, ha lanciato la proposta di lavorare a un progetto di candidatura, a Patrimonio dell’Umanità Unesco, del “chilometro quadrato della carità”, l’area della città che comprende, tra gli altri, il Distretto Sociale Barolo, il Cottolengo, Valdocco e il Sermig.

“Mi piace pensare che questa statua sia un faro posto in una piccola cittadella - ha detto il cardinale Repole. Un chilometro quadrato che è una città nella città, un’area di una grandezza spettacolare per la vicende di Torino, italiane e dell'umanità.

Qui abbiamo Palazzo Barolo, poco distante la Consolata, il Valdocco di Don Bosco, il Cottolengo e il Distretto Sociale Barolo e poi ancora il Sermig. Tutti più o meno in un chilometro quadrato.

Allora - ha aggiunto l’arcivescovo di Torino - ho fatto un sogno che esprimo, visto che oggi sono qui presenti anche le massime autorità civili, il presidente della Regione e il sindaco di Torino. Da arcivescovo ho sognato di rendere questa “cittadella della carità” un patrimonio dell'umanità. Perché? Perché viviamo tempi in cui tutto diventa patrimonio dell'umanità, ma il pericolo è che si stia perdendo l'umanità.

Penso - ha sottolineato Repole - che il più grande patrimonio dell'umanità sia l'umanità stessa. La vicenda di questo chilometro quadrato ci dice appunto che è possibile rimanere umani e rimanerlo insieme a tutte le donne e gli uomini, a cominciare dagli ultimi. È un sogno che lancio qui perché mi sembra il luogo giusto, chissà se potrà avverarsi. In ogni caso - ha concluso il cardinale - non è brutto sognare”.